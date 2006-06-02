Политзоология: депутаты дрались не с ”Беркутом”, а с ”Грифоном”

Работники милиции, а в частности, батальон быстрого реагирования «Беркут» Управления внутренних дел Днепропетровской области, не причастен к инциденту, который произошел сегодня с народными депутатами Украины и депутатами облсовета от Партии регионов у входа в облсовет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

По информации ЦОС, «Беркут» охранял общественный порядок возле здания Днепропетровского облсовета почти не превышая своих полномочий. ЦОС УМВД отмечает, что пропускной системой занималась частная охранная структура «Грифон», которая не подчинена Управлению внутренних дел области.

По данным ЦОС, в милицию не поступали заявления и жалобы от народных депутатов о неправомерных действиях сотрудников УМВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, около 20 народных депутатов Украины и депутатов Днепропетровского областного совета - представителей Партии регионов штурмовали вход в здание облсовета за полтора часа до начала сессии. Входная дверь в облсовет были выломана. Между депутатами и представителями охранной службы «Грифон» произошло короткое столкновение.

По словам представителя Партии регионов Олега ЦАРЕВА, народных депутатов не пропускали в здание облсовета представители службы «Грифон» без объяснения причин. О.ЦАРЕВ также заявил, что сегодня обратится с запросом к прокурору Днепропетровской области и начальнику УМВД области за разъяснениями, почему народных депутатов не пропускала в сессионный зал “неизвестно кем нанятая охранная структура”.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай ШВЕЦ, который взял слово в сессионном зале, заявил, что вчера была достигнута договоренность с народными депутатами от Партии регионов, что они не будут принимать участия в сегодняшней работе сессии Днепропетровского облсовета. По словам Н.ШВЕЦА, депутатский корпус облсовета пришел к выводу, что сессия должна быть рабочей, с конкретными решениями.

После этого инцидента Партия регионов распространила заявление, в котором требовала от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело по факту “избиения” народных депутатов в Днепропетровске. В документе отмечалось, что “2 июня группа народных депутатов Верховной Рады Украины от Партии регионов вылетела в Днепропетровск для того, чтобы принять участие в заседании сессии областного совета. Однако в местном аэропорту, несмотря на прекрасную погоду, не было дано разрешение на приземление самолета. Следовательно, депутаты были вынуждены приземлиться в Запорожье, откуда на автомобилях отправились к месту назначения. В то же время шестеро народных избранников, которые прибыли в Днепропетровск накануне, пришли в местный областной совет, но им не разрешили войти в здание даже после предъявления ими удостоверений народных депутатов Украины. При попытке все же войти в зал заседания областного совета депутатов грубо избили охранники подразделения „Грифон” и местного отделения спецподразделения „Беркут”.

Сегодня учредительная сессия Днепропетровского облсовета в который раз избирает председателя совета. На эту должность претендуют два кандидата Николай ШВЕЦ (НСНУ) и Михаил РАЗГОНЯЕВ (Партия регионов).