Польская полиция пока выясняет, кто набросился на стюардов

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь полиции Вроцлава Павел Петриковски.

По его словам, полиция имеет в своем распоряжении запись видеомониторинга, которая велась на стадионе, она должна помочь установить виновных в драке.

Как сказал П.Петриковски, полиция, несмотря на обнародованное в Интернете видео инцидента, не может однозначно подтвердить, что его участниками были россияне.

"То, что кто-то имеет флаг или футболку, еще не означает, что человек является тем, за кого его принимают. Конечно, некоторые кадры указывали на то, что они могли быть россиянами, но на сегодня на 100% не могу этого подтвердить. Может, кто-то поменялся футболкой, например", - допустил он.

Он сообщил, что в результате драки пострадали четыре человека, в том числе ответственные за охрану стадиона, и они были госпитализированы.

Пресс-секретарь полиции Вроцлава отметил, что полученные травмы не были тяжелыми, и они вскоре покинут больницу.

П.Петриковски назвал вероятной причиной драки замечание работников стадиона в адрес болельщиков.

В то же время он обратил внимание на то, что вчера во Вроцлаве находилось около 100 тысяч болельщиков, отметив, что в других местах не доходило до подобным инцидентов.

По его данным, на самом стадионе находилось 40 тысяч человек, половина из которых - граждане России и Чехии.

"Инциденты имеют место в каждой стране, где проходят такого типа мероприятия, и нет физической возможности сделать их абсолютно невозможными, но, если посмотрим через призму всего дня, то можно сказать, что он прошел спокойно", - сказал П.Петриковски.

Как известно, в Интернете появилась видеозапись драки между несколькими лицами, в том числе с символикой российского сборной, и стюардами и волонтерами на Вроцлавском стадионе. При этом одного из стюардов люди с российской символикой били ногами, когда тот уже упал на землю.

На видео также слышны крики девушки на русском языке: "Это поляки! Сволочи, что вы делаете...".