ВК "Наступ": Партия регионов готовит столкновения у парламента

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ВК "Наступ".

"Как стало известно активистам ВК «Наступ», в настоящее время структурами Партии регионов осуществляется масштабная мобилизация «боевиков» для участия в силовом противостоянии с представителями национал-патриотических сил во вторник, 5 июня 2012 года", - говорится в сообщении.

При этом его авторы отмечают, что для совершения провокаций привлечены активисты некоторых пророссийских организаций.

Как утверждает председатель ВК «Наступление» Руслан Секела, «каждому участнику физического противостояния предлагают в Киеве от 500 до 800 гривен, в зависимости от поставленных задач, плюс компенсация возможного «причиненного вреда здоровью».

"Мы обращаем внимание представителей правоохранительных органов Украины, что готовятся провокации, и призываем не допустить силового противостояния", - подчеркнул руководитель «Наступу».

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

24 мая 2012 года рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание Верховной Рады и покинул президиум парламента.

Оппозиция заявила, что завтра, 5 июня, парламентское большинство планирует снова рассмотреть «языковой» законопроект. С целью не допустить его принятия Объединенная позиция собирается провести завтра возле ВР акцию протеста «За мову! За Батьківщину!». Также депутаты нескольких городских и областных советов намерены провести возле парламента выездные сессии.

В то же время, по данным милиции, завтра возле парламента состоится акция в поддержку принятия «языкового» закона, в которой должны принять участие почти 4 тысячи человек из разных регионов Украины.