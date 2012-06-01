Кармазин: 90% украинского капитала выводятся на Кипр

Документ носит название “О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года” (№10549).

Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

Как говорится в пояснительной записке к данному законопроекту, согласно положениям этого соглашения от налогообложения освобождаются любые доходы, возникающие на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и т.п., которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

По мнению автора законопроекта, соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально без всякого налогообложения выводить за границу значительные суммы денег, а также положения соглашения используются многими нашими предприятиями для создания различных схем по минимизации налоговых обязательств.

В пояснительной записке отмечается, что “более 90% украинского капитала стабильно ежегодно выводится на Кипр”. “Эти суммы составляют миллиарды долларов. Это те суммы, которые теряются государственным бюджетом”, - подчеркнул автор инициированного законопроекта, отметив, что “фактически сегодня это не соглашение об избежании двойного налогообложения, а соглашение об избежании налогообложения”.

В записке отмечается, что “стоит учитывать, что уже на протяжении длительного времени ведутся переговоры с руководством Республики Кипр относительно заключения нового соглашения, однако согласия до сих пор не достигнуто”.