Днепропетровские террористы сами просились в телевизор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава СБУ Игорь Калинин.

Он отметил, что с целью наладить связь одним из требований злоумышленников к правоохранительным органам было размещение двух фотороботов на центральных каналах телевидения.

И.Калинин также отметил, что в ходе «оперативной игры» со злоумышленниками путем СМС и интернет-сообщений велась переписка, всего было 15 сообщений. В ходе «оперативной игры» злоумышленники были установлены и взяты под видеонаблюдение.

Позже злоумышленники активизировали переданные им банковские карточки в банкоматах города. Карточки передавались подозреваемым по их инструкциям.

Журналистам на брифинге были продемонстрированы оперативные видеозаписи, которые подтверждают установку задержанными взрывчатки в урнах и получение ими денег.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул заявил, что обещанные ранее за поимку злоумышленников 2 млн грн будут выплачены после окончания следствия.

А.Вилкул также отметил, что в связи со взрывами в центральной части Днепропетровска убрали более 500 урн. Губернатор Днепропетровской области извинился перед жителями за неудобства и сообщил, что в городе будут установлены новые легкие урны из металлосетки.

Как отмечает корреспондент УНИАН, сегодня на проспекте имени Карла Маркса, где 27 апреля произошли два взрыва, уже установлены новые урны из металлосетки производства Харьковского завода им. Фрунзе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Подозреваемые прибегли к шантажу и требовали 4,5 млн. долларов.

27 апреля в центре Днепропетровска прогремело четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.