СБУ: Днепропетровские террористы требовали по 10 центов за каждого украинца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам В.Пшонки, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сказал на пресс-конференции глава СБУ Игорь Калинин.