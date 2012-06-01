СБУ: Днепропетровские террористы требовали по 10 центов за каждого украинца
17:11, 01 июня 2012Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы в корыстных целях.
|Пшонка говорит, что террористы действовали из корыстных побуждений
По словам В.Пшонки, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».
«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сказал на пресс-конференции глава СБУ Игорь Калинин.
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