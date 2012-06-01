Оппозиция взялась денонсировать Харьковские соглашения

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В то же время текст законопроекта пока не доступен для ознакомления.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 мая, Конституционный Суд обнародовал решение по конституционному представлению 47 народных депутатов, в котором признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты относительно денонсации международных соглашений.

11 января текущего года Верховная Рада внесла изменения в Регламент ВР, в соответствии с которыми народные депутаты не имеют права вносить на рассмотрение парламента законопроекты о денонсации международных договоров. Предусматривалось, что это право должны иметь только Президент и Кабинет министров.

Комментируя решение КС, судья Конституционного Суда Андрей Стрижак отметил, что те изменения, которые были внесены в регламент ВР, были вызваны желанием в определенный момент «немножко подправить Конституцию». Он отметил, что во время принятия соответствующих изменений в регламент не было озвучено ни одного правового основания, а были лишь эмоциональные и политические заявления. «Пытались сыграть на этом, чтобы кто-то, не дай Бог, не трогал некоторые соглашения и не внес законопроект о денонсации международных договоров», - сказал А.Стрижак, отметив, что речь, в первую очередь, идет о так называемых «харьковских соглашениях».

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет.

В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.