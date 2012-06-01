Депутат заявляет, что за критику власти его выгнали из ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам В.Страшилин на пресс-конференции, созванной организаторами двухтысячного митинга против закона о портах - народным депутатом Олегом Радковским (фракция «БЮТ-Батькивщина») и депутатами Одесского областного совета Сергеем Фаермарком и Владимиром Немировским, представляющими облорганизации партий «Батькивщина» и «Фронт Змін».

По словам В.Страшилина, об исключении из Партии регионов ему сообщил секретарь Измаильского горсовета Евгений Пундик.

Депутат облсовета связывает решение о лишении его партбилета прежде всего с публичной критикой принятого 17 мая закона «О морских портах Украины», из-за которого в Измаиле возникла напряженная ситуация, а также с выступлением на вчерашнем митинге в Измаиле, прошедшем под лозунгами: «Нет - скрытой приватизации Измаильского порта!», «Верните начальника порта Котельного», «Ветировать закон о портах!».

Организаторы пресс-конференции О.Радковский, С.Фаермарк и другие также подвергли резкой критике «пролоббированный «регионалами» в парламенте закон «О морских портах в Украине», который «откроет дорогу аренде и приватизации портовой инфраструктуры, а управление хозяйственным комплексом будет передано портовой администрации».

После этого, отметил О.Радковский, «морские порты перестанут быть государственными стратегическими объектами, а оставшиеся налоги будут направляться в столицу мимо городских бюджетов, в том числе портового Измаила».

Организаторы пресс-конференции подчеркнули, что «участники митинга в Измаиле, в том числе местные портовики, проголосовали за направленную в адрес Виктора Януковича резолюцию, в которой потребовали: наложить вето на закон о портах, отстранить от руководства Измаильским портом лиц, управление которыми сказалось крайне негативно на деятельности предприятия».

В документе, поддержанном измаильчанами, также содержится требование «вернуть к руководству портом профессионала и патриота Измаила Валентина Котельного».

Как отмечалось на пресс-конференции, выход на главную площадь Измаила тысяч возмущенных жителей привел также к срыву сессии горсовета, на которой намечалось принятие обращения горсовета в адрес премьер-министра Украины Николая Азарова «в связи с критическим состоянием предприятий морехозяйственного комплекса Измаила».