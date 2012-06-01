Депутат заявляет, что за критику власти его выгнали из ПР
За критику политики власти, направленную на приватизацию морских портов, депутата Одесского областного совета от Партии регионов Вячеслава Страшилина исключили из партии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам В.Страшилин на пресс-конференции, созванной организаторами двухтысячного митинга против закона о портах - народным депутатом Олегом Радковским (фракция «БЮТ-Батькивщина») и депутатами Одесского областного совета Сергеем Фаермарком и Владимиром Немировским, представляющими облорганизации партий «Батькивщина» и «Фронт Змін».
По словам В.Страшилина, об исключении из Партии регионов ему сообщил секретарь Измаильского горсовета Евгений Пундик.
Депутат облсовета связывает решение о лишении его партбилета прежде всего с публичной критикой принятого 17 мая закона «О морских портах Украины», из-за которого в Измаиле возникла напряженная ситуация, а также с выступлением на вчерашнем митинге в Измаиле, прошедшем под лозунгами: «Нет - скрытой приватизации Измаильского порта!», «Верните начальника порта Котельного», «Ветировать закон о портах!».
Организаторы пресс-конференции О.Радковский, С.Фаермарк и другие также подвергли резкой критике «пролоббированный «регионалами» в парламенте закон «О морских портах в Украине», который «откроет дорогу аренде и приватизации портовой инфраструктуры, а управление хозяйственным комплексом будет передано портовой администрации».
После этого, отметил О.Радковский, «морские порты перестанут быть государственными стратегическими объектами, а оставшиеся налоги будут направляться в столицу мимо городских бюджетов, в том числе портового Измаила».
Организаторы пресс-конференции подчеркнули, что «участники митинга в Измаиле, в том числе местные портовики, проголосовали за направленную в адрес Виктора Януковича резолюцию, в которой потребовали: наложить вето на закон о портах, отстранить от руководства Измаильским портом лиц, управление которыми сказалось крайне негативно на деятельности предприятия».
В документе, поддержанном измаильчанами, также содержится требование «вернуть к руководству портом профессионала и патриота Измаила Валентина Котельного».
Как отмечалось на пресс-конференции, выход на главную площадь Измаила тысяч возмущенных жителей привел также к срыву сессии горсовета, на которой намечалось принятие обращения горсовета в адрес премьер-министра Украины Николая Азарова «в связи с критическим состоянием предприятий морехозяйственного комплекса Измаила».