Иващенко прописали физкультуру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, это было констатировано комиссией специалистов Минздрава и ГПтС, которые сегодня осмотрели В.Иващенко в Киевском СИЗО.

С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья В.Иващенко врачами было рекомендовано проведение контрольного инструментального обследования, а также назначена лечебная физкультура, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения - взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Иващенко к 5 годам лишения свободы.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.Иващенко сильно ухудшилось.