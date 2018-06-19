Приключения Тимошенко в Италии

Когда журналисты получили пресс-релизы, в которых указывалось, что в фильме «Мать и мачеха» Юлия Тимошенко выступает как в роли ведущей, так и в качестве сценариста, то долго сомневались. Конечно, на дворе выборы, и потому возможно все, но как-то не верилось, что лидер БЮТ выступает сразу автором и ведущей фильма «Мать и мачеха», который был сегодня презентован в столичном кинотеатре «Украина».

Тот факт, что это не шутка, пришлось осознать только тогда, когда ее действительно услышали и увидели на экране. Живую же Юлию Владимировну около часа ждали возле входа в кинотеатр, а она проникла внутрь тихо, через черный вход. Сеанс начался.

Итак, в фильме «Мать и мачеха» Юлия Владимировна появляется перед нами как на родной земле, так и в далекой Италии. Похвально, что лидер БЮТ собственноручно поднимает проблему наших «заробитчан», уехавших за границу за длинным евро. Она посещает бедные кварталы Неаполя, где мы можем видеть типичные дворики из мультфильма «Ограбление по-итальянски». Только если там герои кричали: «Радуйся, Марио! Лючия принесла тройню!», то у сегодняшних обитателей этих двориков украинские имена.

Следует сказать, герои Юлиного фильма практически не рожают, потому что большинство из них – тетеньки преклонного уже возраста. А щекотливую тему проституции Тимошенко в фильме целомудренно обходит (правда, она затронула ее после, но об этом - ниже). Несколько интересных моментов: оказывается, украинцы, живущие в Неаполе, собираются у памятника Гарибальди. Здесь они лакомятся помидорами с салом, чем выделяются из основной массы прочих людей. В фильме хорошо обыгрывается сомнение: что же считать матерью, а что – мачехой, Украину или Италию. Некоторые украинцы, правда, перемещаясь из одной страны, говорят, что едут с родины на родину.

Юлия Владимировна неоднократно подчеркивает, что в Неаполе проживает около 200 тысяч украинцев. Честно говоря, не очень верится, ведь население самого города – всего миллион двести.

Создатели фильма также утверждают, что в Италии 3-4 миллиона наших соотечественников, и это только третье место по численности из всех общин мигрантов. Учитывая, что в Италии проживает чуть более 56 миллионов человек, что-то очень уж много выходит… Ну, да ладно, как знать.

В своем дебютном фильме начинающий сценарист Юлия Тимошенко не пропустила ни одного штампа. Если речь идет о родной земле, то здесь главные атрибуты храм, рушники, гнездо аиста и кресты, поставленные людьми, которые отправились на чужбину. Оказавшись в Неаполе, мы видим пиццу и слышим звуки оперы.

Как ведущая Юлия Владимировна придерживается своего фирменного стиля «ути-пути»: это постоянный комок в горле, слезы, подкатившие почти к самим векам, и все такое уменьшительно-ласкательное. Это делает намек как нельзя более прозрачным: мать в фильме - сама Юлия Владимировна. Она целуется со всеми, обнимается, твердо обещает улучшить жизнь украинцев, а после фильма говорит, что он снят не потому, что выборы, нет.

Есть в картине и откровенные неувязочки. Так, непонятно, где этим мигрантам хуже: в Украине или в Италии. То, что Украина «с нашим хамством» – стопроцентная мачеха, даже говорить не надо. Но мать ли Италия – еще вопрос. Так, одни герои фильма говорят, что им здесь уже хорошо, другие жалуются на незнание языка, многочасовой рабочий день, облавы, устраиваемые карабинерами, и пр. Если честно, складывается ощущение, что многим из этих людей будет тяжко всюду.

Пригласили на премьеру и героев фильма. Одна «заробитчанка» рассказала, как после оранжевой революции все мигранты сидели на чемоданах в ожидании, что все в стране переменится. Но после того, как «проффесор» с двумя буквами «ф» взял власть в стране», стало ясно: надежды напрасны. Решили назад не ехать. Вот оно, легендарное долготерпение украинских «заробитчан»: больше года просидеть на чемоданах! Ведь после победы революции в Украине было два оранжевых премьер-министра, один из которых (с февраля по сентябрь 2005 года) – сама Юлия Владимировна.

О щекотливом все же поговорили. Тимошенко сказала, что прежнему президенту Кучме надо отрезать язык за то, что он назвал всех уезжающих за границу проститутками. Юлия Владимировна заявила, что многие наши «заробитчане» - культурные люди с дипломами о высшем образовании (действительно, эти самые дипломы так мешают заниматься проституцией). Сами же украинцы, судя по фильму, несут итальянцам интеллект и духовность. «То, чего у них никогда не было», - прямо говорит Тимошенко.

Вот в целом и все. Под конец хотелось бы дать пару советов ведущей и сценаристке (имею право, так как сам писал сценарии). Юлия Владимировна, у вас в фильме нет ни одной истории, изложенной от начала до конца. Когда будете создавать следующий фильм, расскажите о какой-нибудь семье: кто эти люди, когда они уехали из Украины, чем конкретно занимаются в Италии. Хорошо было бы, скажем, показать один день из их жизни. Можно представить несколько семей. Это, конечно, банально, но работает хорошо, ведь зритель должен проникнуться сочувствием к ним.

И не надо использовать песню «Ой, летіли дикі гуси…». Она, конечно, о «заробитчанах», но о специфических «заробитчанах», «дикими гусями» во всем мире называют наемников. Украинцы прекрасно показали себя в ратном деле на службе в разных странах, но с грузчиками, прачками и сиделками это не имеет ничего общего. Создавая свой новый фильм – на этот раз, как заявлено в планах, об украинцах Испании и Португалии, - хорошо бы учесть это.

Антон Зикора