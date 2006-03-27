92% избирателей проголосовали за “Нашу Украину”

На родине Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области 91,68% избирателей проголосовали за избирательный блок «Наша Украина».

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Сумской областной государственной администрации Олег МЕДУНИЦА.

По его словам, данные о ходе голосования в родном селе Президента были собраны работниками управления по вопросам внутренней политики Сумской ОГА с избирательных штабов политических партий и общественных организаций.

В частности, как рассказал О.МЕДУНИЦА, в селе Хоружевка были созданы три избирательных участка №174, 175 и 176 ТИО №162, где в общий список избирателей были внесено 862 челвоека. Проголосовали 728 человек.

Голоса избирателей здесь распределились следующим образом: 664 избирателя, или 91,68% отдали свои голоса за блок “Наша Украина”, 15 лиц проголосовали за БЮТ, 12 – за СПУ, по два человека – за Партию регионов и Блок Костенко-Плюща, против всех – 4 избирателя, за все остальные 38 партий и блоков проголосовали 16 избирателей. Еще 13 бюллетеней были признаны недействительными.