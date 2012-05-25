В Европарламенте указали путь решения «небольшой трагедии с Тимошенко»

Как сообщает радио «Свобода», об этом он заявил в Харькове после встречи с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко в больнице.

«Лучшая возможность завершить то, что я называю небольшой трагедией, - передать это дело в Европейский суд по правам человека», - сказал Г.Верхофстадт.

Говоря о решении ситуации с Ю.Тимошенко, он сказал, что, по его мнению, она может успеть принять участие в парламентских выборах, если ее дело будет рассматривать «Европейский суд по правам человека, то есть структура, которой можно доверять».

Кроме того, Г.Верхофстадт сказал, что лично передал Ю.Тимошенко резолюцию Европарламента по Украине, в которой содержится призыв к украинским властям освободить «заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, в харьковской ЦКБ «Укрзализницы» президент политической группы «Альянс либералов и демократов» Европейского парламента Г.Верхофстадт, лидер Международного интернационала либералов Европейского парламента Йоханнес Корнелис Ван Баален и лидер польской либеральной оппозиции Януш Паликот встретились с Ю.Тимошенко.