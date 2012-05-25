У Януковича не верят в досрочный роспуск парламента
16:58, 25 мая 2012Политика
9770 0
Представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко не верит в досрочный роспуск Верховной Рады.
|Мирошниченко ближе компромисс, а не ультиматум
По словам Ю.Мирошниченко, в Конституции предусмотрено лишь одно основание для роспуска парламента - если депутаты не могут собраться на заседание на протяжении одного календарного месяца.
"Даже если на протяжении 30 дней не будет работать парламент, это не будет иметь автоматически следствием роспуск парламента. У Президента возникает право распустить парламент. Поэтому я склонен говорить о поиске компромисса, а не ультиматума", - подчеркнул Ю.Мирошниченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter