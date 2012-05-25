У Януковича не верят в досрочный роспуск парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами.

По словам Ю.Мирошниченко, в Конституции предусмотрено лишь одно основание для роспуска парламента - если депутаты не могут собраться на заседание на протяжении одного календарного месяца.

"Даже если на протяжении 30 дней не будет работать парламент, это не будет иметь автоматически следствием роспуск парламента. У Президента возникает право распустить парламент. Поэтому я склонен говорить о поиске компромисса, а не ультиматума", - подчеркнул Ю.Мирошниченко.