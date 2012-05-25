Ефремов заявляет, что вчера у них было 229 голосов за языковой закон

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что по состоянию на вчерашний день в парламенте было 229 голосов за принятие закона об основах языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал журналистам.

Он отметил, что версии о том, что якобы фракция ПР спровоцировала драку вчера в парламенте, потому что не хватало голосов за законопроект, не соответствует действительности. Он добавил, что таким образом оппозиция пытается оправдать «свои вчерашние действия». «За ночь придумали такую версию», - сказал А.Ефремов.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли необходимые 226 голосов за принятие данного законопроекта, А.Ефремов ответил: «На вчерашний день у нас было ровно 229 голосов».

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 мая, рассмотрение законопроекта об основах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.