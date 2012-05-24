От ВР отъехало несколько машин «скорой помощи»

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции встречают возгласами «Позор!» депутатов от большинства, которые выходят из здания ВР.

Общественные активисты также призвали митингующих пока не расходиться и подождать полного закрытия ВР.

Перед участниками митинга выступают оппозиционные депутаты, в частности Андрей Парубий, который в своем выступлении отметил, что украинцы никогда не дадут принять антиукраинский по своей сути законопроект о языках.

От ВР также отбыло несколько машин «скорой помощи», в одной из которых находился, по словам народных депутатов, их коллега Николай Петрук, пострадавший во время драки в парламенте.

В парке возле ВР дежурит около 10 автобусов милиции и «Беркута».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.