Янукович: главные нарушители закона - МЧС, СЭС и архитектурные управления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

«МЧС в регионах, санитарная служба, архитектурные управления и так далее, которые сегодня являются одними из главных нарушителей законов», - сказал В.Янукович.

Он назвал недопустимым давление государственных органов, которые призваны осуществлять правоохранительные и контролирующие функции.

По словам Президента, те госорганы, которые препятствуют своими действиями развитию малого и среднего бизнеса, развитию местного самоуправления и развитию гражданского общества, наносят большой вред развитию страны и снижают доверие граждан к государству.

«Сегодня, когда мы разворачиваем широкомасштабные реформы, соответствующие действия являются, я сказал бы так - провокацией и преступлением не только против закона, но и против страны и против общества. Я в последнее время сталкиваюсь с такими обращениями граждан – я принимаю лично и предпринимателей, и представителей органов местного самоуправления, и особенно сельских голов, и я не буду сегодня приводить эти вопиющие примеры… Я хотел бы обратиться к правоохранительным органам и просил бы генерального прокурора рассмотреть этот вопрос», - сказал В.Янукович.

Он призвал Генеральную прокуратуру отдельно рассмотреть этот вопрос, проанализировать жалобы от малого и среднего бизнеса, и сделать это не только на центральном, но и на региональном уровне.

При этом Президент призвал Генпрокуратуру не заниматься «штурмовщиной», а провести полноценное расследование и вынести обоснованные решения. Он попросил лично ему докладывать о результатах этой работы.

«Мы должны с вами понимать, что Конституция и законы Украины, и права граждан - это главное и единственное, что мы должны с вами защищать. Единственное», - сказал В.Янукович.

Также он поручил правительству, а также всем контролирующим учреждениям привести свои нормативные акты и внутренние документы, в том числе инструкции, в соответствие с действующими законами. И особенно, по словам главы государства, это касается недавно принятых законов по дерегуляции.