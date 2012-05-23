Нашеукраинцы за отмену неприкосновенности и закон об импичменте

Нашеукраинцы призывают поддержать проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц), № 3251 от 3 октября 2008 г, а также все другие проекты законов, которыми ограничивается депутатская неприкосновенность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Депутаты отмечают, что разделяют позицию, что «наряду с отменой иммунитета депутатов должно состояться ограничение неприкосновенности судей и принятие закона об импичменте президента». «Именно поэтому мы будем голосовать за все законопроекты относительно ограничения неприкосновенности высших должностных лиц, что внесены в украинский парламент», - отмечается в сообщении.

Как напомнили в «Нашей Украине», отмена депутатской неприкосновенности является одним из главных обязательств избирательной программы Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" на парламентских выборах 2007 года, которое получило широкую поддержку граждан Украины.

«Во исполнение этого обязательства депутаты фракции НУ-НС неоднократно вносили законопроекты об ограничении депутатской неприкосновенности. Однако из-за амбиций политиков и откровенное пренебрежение мнением граждан со стороны отдельных политических сил, прежде всего - Партии регионов, парламент в течение пяти лет игнорировал этот вопрос», - отметили в «Нашей Украине» и добавили: «Нынешняя реанимация Партией регионов законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности является лишь лукавым предвыборным трюком».

«Мы осознаем, что в условиях нынешнего авторитарного режима и фактического отсутствия независимой судебной власти отмены депутатской неприкосновенности может стать еще одним рычагом давления на оппозиционных депутатов», - отметили в парламентской группе партии «Наша Украина» и при этом подчеркнули, что поддержат «каждый законопроект об ограничении неприкосновенности чиновников, поскольку это наше обязательство перед избирателями и необходимый шаг к очищению политической системы Украины от коррупции и беззакония во власти».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что не исключает, что Верховная Рада 5 июля рассмотрит законопроект о ликвидации депутатской неприкосновенности, но сомневается, что этот состав парламента примет окончательно эти изменения. По его словам, 5 июля законопроект, который прошел через Конституционный суд Украины может быть рассмотрен в парламенте и проголосован 226 голосами.

При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения есть проблемы с тем, чтобы такие изменения в Конституцию Украины были приняты в этом парламенте, поскольку на последней сессии ВР действующего парламента изменения в Конституцию не принимаются.

А.Ефремов также сказал, что оппозиция не хочет голосовать за ликвидацию депутатской неприкосновенности, и поэтому настаивает на том, чтобы был принят законопроект, где бы лишали неприкосновенности и Президента Украины, и судей.