Ющенко созывает заседание СНБО

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться ситуация в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, на заседании СНБО, в частности, будет рассматриваться вопрос относительно проведения военных учений.

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что сегодня Президент уже провел совещание по этому вопросу с руководителями силовых структур. На совещании присутствовали и.о. секретаря СНБО Владимир ГОРБУЛИН, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО, а также один из заместителей председателя СБУ вместо Игоря ДРИЖЧАНОГО, который находится в командировке.