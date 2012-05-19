Катеринчук: У немецкого врача украли документы, касающиеся Тимошенко
17:21, 19 мая 2012Политика
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Народный депутат от НУ-НС Николай Катеринчук заявляет об исчезновении у немецкого врача экс-премьера Юлии Тимошенко Лутса Хармса документов о ее лечении.
Л.Хармс планирует провести пресс-конференцию по этому поводу
«У него (Л.Хармса) исчезли из папки документы, все, которые касаются Тимошенко, планы ее лечения, анализы, и он не может это объяснить», - сказал он в эфире одной из телепередач, передает ТСН.
В то же время присутствующий на телепередаче министр образования Дмитрий Табачник заявил, что Н.Катеринчук таким образом манипулирует общественным мнением, потому что в случае правдивости этой информации такое заявление должен был бы сделать сам врач.
В ответ Н.Катеричук сказал, что Л.Хармс планирует провести пресс-конференцию в Германии по этому поводу 21 мая.
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