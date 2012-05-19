Депутат: Украина может конфисковать российский крейсер за долги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской Народной Партии, по словам народного депутата, заместителя председателя УНП Ярослава Джоджика, задолженность Черноморского флота РФ перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины и коммунальными службами Севастополя – весомое основание для расторжения соглашения и досрочного вывода российских военных из Украины.

Так он прокомментировал решение Севастопольского окружного суда, которым обязывается 64-то управление начальника работ Министерства обороны РФ погасить налоговую задолженность в размере 1,29 млн гривен.

«Министерство обороны России и Черноморский флот обязаны платить налоги и коммунальные платежи в соответствии с соглашением 1997 года - это является условием пребывания российского флота, но оно грубо нарушается. Решение Севастопольского окружного суда станет такой же «филькиной грамотой» для российской стороны, в которую уже давно превратилось соглашение об аренде военно-морской базы», - считает народный депутат.

Единственным вариантом решения этой проблемы Я.Джоджик назвал досрочное расторжение соглашения 1997 года и конфискацию за долги имущества Черноморского флота РФ, ведь, кроме 1,29 млн грн налогов, российский флот задолжал более 7,5 млн грн коммунальным службам города.

«В мире за задолженности государства или частных структур регулярно задерживаются и используются в качестве залога корабли, в том числе приписанные к российским и украинским портам, а в случае непогашения долгов - выставляются на аукцион. Поэтому украинское законодательство и международное право разрешают, например, конфисковать крейсер «Москва», пока не будут погашены все долги Черноморского флота», - заявил заместитель председателя УНП.