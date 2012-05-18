В фан-зоне на Майдане поселят хряка-прорицателя и привезут мировых звезд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, животное поселят в специально отведенном почетном месте фан-зоны. Предполагается, что ежедневно в 16.00 хряк будет прогнозировать результат будущего матча.

Для трансляции матчей в периметре фан-зоны будут установлены 7 экранов, один из которых размером 150 квадратных метров.

Также в фан-зоне будут работать стационарные санузлы, заведения быстрого питания, медицинский пункт. Отдельно предусмотрена VIP-зона с отдельным входом и фуршетным обслуживанием.

Ежедневно в фан-зоне будут проходить культурные и развлекательные мероприятия: выступления музыкантов, живые скульптуры, мастера будут демонстрировать традиционные украинские ремесла, пройдут Дни Борща и Вареника, будут организованы игры, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое. Кроме того, ожидается несколько концертов звезд мирового масштаба.

7 июня, в день торжественного открытия официальной фан-зоны, состоится концерт и фейерверк.

Фан-зона будет усиленно охраняться.

Как сообщал УНИАН, официальная фан-зона турнира УЕФА Евро-2012 в Киеве на Майдане Незалежности и по ул. Крещатик (от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого) будет работать ежедневно с 12.00 до 01.00 следующего дня в период с 7 июня по 2 июля.