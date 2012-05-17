Кужель 7 часов допрашивали об отношениях Щербаня

Об этом она сообщилакорреспонденту агентстваУНИАН позавершениипочти 7-часового допросав Главном следственном управленииГПУ.По ее словам,"следователивели себя со мнойуважительно",спрашивали"проЕ.Щербаня,мои сним отношенияи отношенияего с другимиизвестными вто времяполитиками".



По словам А.Кужель,она "незамечаланикаких недоразуменийв общении иотношенииотдельных лиц кЕ.Щербаня".



Вместе с тем А.Кужельне исключает,что в дальнейшемее также могутвызватьв Генеральную прокуратуру дляуточнения каких-тодеталей.