Кужель 7 часов допрашивали об отношениях Щербаня
23:44, 17 мая 2012Политика
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Руководитель союза «Гражданское сопротивление» Александра Кужель порекомендовала следователям Генеральной прокуратуры узнать, кому сейчас принадлежит имущество Евгения Щербаня, убитого в аэропорту Донецк 3 ноября 1996 года.
Об этом она сообщилакорреспонденту агентстваУНИАН позавершениипочти 7-часового допросав Главном следственном управленииГПУ.По ее словам,"следователивели себя со мнойуважительно",спрашивали"проЕ.Щербаня,мои сним отношенияи отношенияего с другимиизвестными вто времяполитиками".
По словам А.Кужель,она "незамечаланикаких недоразуменийв общении иотношенииотдельных лиц кЕ.Щербаня".
Вместе с тем А.Кужельне исключает,что в дальнейшемее также могутвызватьв Генеральную прокуратуру дляуточнения каких-тодеталей.
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