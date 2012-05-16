СБУ проверила заявление Москаля
13:34, 16 мая 2012Политика
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СБУ не нашла подтверждения заявлениям о якобы причастности к взрывам в Днепропетровске 27 апреля заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Ивана Ступака.
Москаль говорит, что заявление было политическим
В ходе допроса В.Шилова никаких фактических данных по этому делу предоставить не смогла. В свою очередь, Г.Москаль также не предоставил следователям информации, связанной с взрывами в Днепропетровске, отметив во время телефонной беседы, что его заявление носит «политический характер», сообщили в пресс-центре СБУ.
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