СБУ проверила заявление Москаля

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в связи с распространением в средствах массовой информации заявлений народного депутата Геннадия Москаля и депутата Днепропетровского областного совета В.Шиловой о якобы имеющейся у них информации относительно причастности к осуществлению взрывов И.Ступака Службой безопасности Украины в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины в установленном порядке была проведена соответствующая проверка.

В ходе допроса В.Шилова никаких фактических данных по этому делу предоставить не смогла. В свою очередь, Г.Москаль также не предоставил следователям информации, связанной с взрывами в Днепропетровске, отметив во время телефонной беседы, что его заявление носит «политический характер», сообщили в пресс-центре СБУ.