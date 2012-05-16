Путин расстроил украинского министра

Президент России Владимир Путин осуществит свой первый зарубежный визит после вступления в должность в Беларусь 31 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Договоренность была достигнута в ходе вчерашней беседы главы Российского государства с Президентом Беларуси Александром Лукашенко», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 марта в Москве состоялись юбилейная сессия Совета коллективной безопасности стран ОДКБ и неформальный саммит СНГ, в котором приняли участие главы всех 11 стран Содружества, в том числе Президент Украины Виктор Янукович.

15 мая в Москве В.Янукович после переговоров с В.Путиным сообщил, что в июле нынешнего года состоится заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии. Согласно очередности, такое заседание должно пройти в Украине.

14 февраля в Нижнем Новгороде министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что рассчитывает, что новоизбранный Президент РФ свой первый визит осуществит в Украину.

«В Украине все бы были рады приветствовать Президента РФ после его избрания с первым визитом, но решение, естественно, должно приниматься главой государства России», - сказал К.Грищенко.