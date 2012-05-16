Саламатин летит в Польшу
08:08, 16 мая 2012Политика
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Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин посетит с официальным визитом Польшу 17-18 мая.
Саламатин проведет в Польше 16 и 17 мая
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба украинского посольства в Варшаве.
Украинский министр в ходе визита планирует встретиться с главой оборонного ведомства Польши Томашем Семоняком и посетить польские предприятия оборонного комплекса, в частности, государственный концерн "Бумар".
"Во время переговоров стороны планируют обсудить вопросы углубления двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия вооруженных сил двух стран с целью обеспечения безопасности во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу", - отметила пресс-служба посольства.
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