Саламатин летит в Польшу

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба украинского посольства в Варшаве.

Украинский министр в ходе визита планирует встретиться с главой оборонного ведомства Польши Томашем Семоняком и посетить польские предприятия оборонного комплекса, в частности, государственный концерн "Бумар".

"Во время переговоров стороны планируют обсудить вопросы углубления двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия вооруженных сил двух стран с целью обеспечения безопасности во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу", - отметила пресс-служба посольства.