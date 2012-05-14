Эштон надеется завтра услышать от Азарова что-то утешительное

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон после заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

“Мы ждем премьер-министра Украины Николая Азарова, который прибудет завтра на заседание Совета сотрудничества. И будет очень интересно услышать, что он скажет, как он видит будущее”, - сказала она.

“Я надеюсь, что он приедет с новостями, которые дадут нам возможность развивать отношения. Однако до этого тяжело сказать, как будет”, - добавила К.Эштон.

Верховный представитель ЕС отметила, что Брюссель ожидает от Киева возобновления верховенства права, уважения к правам человека и гражданским свободам в Украине.

Кроме того, по ее словам, важным фактором для оценивания прогресса Украины станет то, каким способом будут проведены парламентские выборы, запланированные на октябрь этого года.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно возможности создания Европейским Союзом четкого перечня мероприятий, которые должно осуществить украинское правительство и на основании которых ЕС смог бы оценивать прогресс Украины, К.Эштон отметила, что пока об этом речь не идет.

“Я думаю, что украинское правительство знает очень хорошо вопросы, которые вызывают особую обеспокоенность”, - сказала Верховный представитель ЕС. По ее словам, прежде всего речь идет о верховенстве права и справедливой судебной системе.

“Важнее всего мессидж: мы хотим быть связанными этим Соглашением об ассоциации, однако мы не можем его подписать, пока не будет разделения общих ценностей”, - отметила К.Эштон.