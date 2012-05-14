Янукович еще с детства знал, что «глаза боятся, а руки делают»

Это предложение прозвучало в ходе совещания с предпринимательским и административным активом Донецкой области, сообщает «Остров».

По словам президента, перед государством стоит задача поднять социальные выплаты и пенсии. Виктор Янукович отметил, что пенсионеры не могут своими руками зарабатывать больше, поэтому рост их пенсий неразрывно связан с ростом заработной платы.

«14.7 % рост зарплаты у нас по стране. Посмотрите, по Донецкой области: по уровню зарплаты Донецкая область вторая после Киева, а рост немножечко отстает. Надо приподнять», - обратился президент к присутствующим.

Реакция аудитории не очень понравилась главе государства. «Не вижу энтузиазма» – сказал он. После этих слов из зала кто-то выкрикнул: «Поднимем». Президента этот ответ устроил.

В качестве мотивации для поднятия заработной платы Виктор Янукович рассказал случай из собственного детства. «Мне бабушка говорила: «Сегодня за день нужно прополоть огород». Я думал, как это сделать?! А она говорила: «Не бойся: глаза боятся а руки делают». У меня была мотивация помочь бабушке».