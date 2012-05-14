Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Сегодня утром я подписал Уголовный кодекс», - сказал В.Янукович, отметив, что теперь необходимо время для того, чтобы он был имплементирован.

При этом В.Янукович выразил надежду, что скоро УПК начнет действовать.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля 2012 г.

Парламент рассматривал во втором чтении УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс были внесены свыше 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призвала Президента не подписывать УПК из-за нарушения процедуры его принятия.