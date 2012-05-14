Регионалы вдруг вспомнили об отмене депутатской неприкосновенности
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов настаивает на скорейшем рассмотрении вопроса об отмене депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По словам А.Ефремова, парламент уже на этой неделе должен рассмотреть проект постановления о порядке прохождения законопроекта, который ликвидирует депутатскую неприкосновенность.
Он отметил, что в проекте постановления «обуславливается, в каком порядке мы можем принять закон о депутатской неприкосновенности».
Как сказал А.Ефремов, если анализировать заявления народных депутатов в СМИ, то в парламенте все 450 народных депутатов «могут проголосовать за данный документ».
В то же время председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Мищенко подчеркнул, что, по мнению Комитета, учитывая неоднозначное решение Конституционного Суда относительно законопроекта, который был передан в КСУ для рассмотрения, то законопроект о ликвидации депутатской неприкосновенности нужно рассматривать «по новой процедуре», то есть с самого начала.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2010 года Конституционный Суд Украины разрешил ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины. Об этом шла речь в решении КС по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).
Законопроектом предусматривается откорректировать институты неприкосновенности Президента и народных депутатов. В частности, предложено отменить в действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80, которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Суд усматривает, что исключение этой нормы Конституции не предусматривает отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит части 1 статьи 157 Конституции. В то же время КС указал, что неприкосновенность Президента не противоречит Конституции.