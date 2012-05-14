Регионалы вдруг вспомнили об отмене депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам А.Ефремова, парламент уже на этой неделе должен рассмотреть проект постановления о порядке прохождения законопроекта, который ликвидирует депутатскую неприкосновенность.

Он отметил, что в проекте постановления «обуславливается, в каком порядке мы можем принять закон о депутатской неприкосновенности».

Как сказал А.Ефремов, если анализировать заявления народных депутатов в СМИ, то в парламенте все 450 народных депутатов «могут проголосовать за данный документ».

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Мищенко подчеркнул, что, по мнению Комитета, учитывая неоднозначное решение Конституционного Суда относительно законопроекта, который был передан в КСУ для рассмотрения, то законопроект о ликвидации депутатской неприкосновенности нужно рассматривать «по новой процедуре», то есть с самого начала.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2010 года Конституционный Суд Украины разрешил ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины. Об этом шла речь в решении КС по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Законопроектом предусматривается откорректировать институты неприкосновенности Президента и народных депутатов. В частности, предложено отменить в действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80, которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Суд усматривает, что исключение этой нормы Конституции не предусматривает отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит части 1 статьи 157 Конституции. В то же время КС указал, что неприкосновенность Президента не противоречит Конституции.