В Комитете избирателей говорят, что следующая Рада будет непрогнозируемой

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Черненко отметил, что существует тенденция: в округах в основном борьба будет идти не по линии власть-оппозиция, а по линии "один небедный кандидат против другого небедного кандидата".

"Потому что, например, во Львовской области, где популярны оппозиционеры-мажоритарщики и они могут победить, округа были нарезаны достаточно корректно, и никаких вопросов у нас нет. Это показывает, какой будет кампания. Это первый сигнал - как у нас будут проходить мажоритарные выборы", - сказал он.

По его словам, ожидается, что на мажоритарных выборах будут большие конфликты и возможные обвинения в фальсификациях.

"Всем очевидно, что люди, которые, за небольшим исключением, претендуют на победу в мажоритарном округе, будут вкладывать туда миллионы долларов. Если накануне голосования они будут видеть, что есть проблемы с рейтингом - они, конечно, будут включать все возможные механизмы, и не всегда законные, для того, чтобы эту ситуацию изменить. Это тоже было ожидаемо. Мы помним 2002 год, и я думаю, что то же самое сейчас повторится, но в больших масштабах...", - отметил Черненко.

По мнению Черненко, мажоритарная составляющая выборов делает следующий парламент менее прогнозируемым.

"Мажоритарщики уязвимы перед давлением властей, поскольку имеют и бизнес. И они скорее пойдут в провластное большинство, даже если изберутся как независимые кандидаты (или некоторые оппозиционеры станут тушками - это тоже не исключено). Но это большинство не будет так устойчиво. Как только мажоритарщик почувствует, что позиции власти слабеют - он сразу изменит позицию", - сказал он.

"Вспомните 2002 год, когда благодаря мажоритарщикам Кучме удалось сформировать большинство, но не удалось протащить конституционную реформу. Когда началась президентская кампания, многие поняли, что у Ющенко есть шанс победить. И они так или иначе, находясь в большинстве, все же поддерживали оппозицию. Поэтому я бы не сказал, что мажоритарный кандидат очень послушный. То, что не будет устойчивого большинства, что парламент будет непрогнозируемым - это уже очевидно", - добавил Черненко.

Глава КИУ также рассказал, что некоторые проблемы спровоцировала "нарезка" округов Центризбиркомом.

"ЦИК, формируя округа, в некоторых случаях хотя и не нарушила закон, но, по нашему мнению, допустила несколько абсолютно нелогичных округов, имеющих анклавы, разорванные... Часто районы разбивались между несколькими округами. Делалось это, очевидно, с целью разбить электоральную базу определенных популярных там кандидатов", - сказал Черненко.

На вопрос, кому именно Центризбирком сделал такие "сюрпризы", глава КИУ ответил:

"Проблемные округа есть не там, где соревнуется власть и оппозиция, а где одни лояльные к власти кандидаты (или провластные) соревнуются с другими провластными кандидатами. Больше всего проблем в Донецкой и Луганской областях".

"И это, замечу, касается не столько создания проблем для оппозиции, сколько того, что один провластный кандидат, очевидно, поработал с ЦИК (или отдельными членами ЦИК), чтобы округа сделали для него удобными, а для другого провластного кандидата - сложными. Поэтому что оппозиционных в таких случаях почти нет", - добавил он.

Украинская правда