СМИ: ГПУ доложила Европе, что Тимошенко сама наставила себе синяков

Генеральная прокуратура Украины в докладе Европарламенту отчиталась о синяках лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Как пишет Инопресса со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung,

в документе говорится, что обвинение госпожи Тимошенко о том, что ее избил тюремный персонал, не соответствует действительности, и что она, возможно, нанесла себе кровоподтеки сама.

В то же время по словам Евгении Тимошенко, приводимым в статье, Генеральная прокуратура не предъявила доказательств того, что ее мать могла избить себя сама.

"В первую очередь отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы прояснить ситуацию", - сказала дочь экс-премьера.