СМИ: ГПУ доложила Европе, что Тимошенко сама наставила себе синяков
14:14, 13 мая 2012Политика
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По словам Евгении Тимошенко, при этом Генеральная прокуратура не предъявила доказательств того, что ее мать могла избить себя сама".
|ГПУ доложила Европе, что Тимошенко избила себя сама
Генеральная прокуратура Украины в докладе Европарламенту отчиталась о синяках лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Как пишет Инопресса со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung,
в документе говорится, что обвинение госпожи Тимошенко о том, что ее избил тюремный персонал, не соответствует действительности, и что она, возможно, нанесла себе кровоподтеки сама.
В то же время по словам Евгении Тимошенко, приводимым в статье, Генеральная прокуратура не предъявила доказательств того, что ее мать могла избить себя сама.
"В первую очередь отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы прояснить ситуацию", - сказала дочь экс-премьера.
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