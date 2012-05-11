Грибаускайте обсудила с Януковичем возможность изоляции Украины
22:21, 11 мая 2012Политика
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Президент Литвы Дали Грибаускайте обсудила с Президентом Украины Виктором Януковичем возможность изоляции Украины со стороны Европейского Союза, если не будет решен вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д. Грибаускайте сообщила журналистам после встречи с В.Януковичем.
«Я говорила, что если не будет найдено решение с гарантиями лечения и гарантиями правовыми всем заключенным от оппозиции и любым другим людям, то, конечно, к такой стране отношение будет критичным и конечно, один или другой уровень изоляции гарантирован», - сказала Президент Литвы.
Как сообщал УНИАН, в пятницу состоялась встреча В.Януковича с Д.Грибаускайте «с глазу на глаз».
Президентская пресс-служба отметила, что встреча длилась два с половиной часа.
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