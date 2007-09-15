Янукович: В любой политической силе есть разные люди, в том числе и нормальные

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности создания в новом парламенте большинства Партией регионов и блоками «Наша Украина – Народная Самооборона» или БЮТ. Об этом он сказал в интервью журналу «Корреспондент».

В частности, на соответствующий вопрос журналиста, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что готов сделать все, что пойдет на пользу государству.

По его словам, решение будет приниматься по завершении избирательной кампании: «когда мы получим результаты голосования, увидим реально оценку, мы будем принимать решение».

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что консолидация политических сил была бы идеальным вариантом ликвидации разобщенности между востоком и западом Украины. «Это же (раскол) не между людьми, это между политическими элитами. Нужно чтобы Украина была единая. Ведь мы в сентябре прошлого года были в шаге от создания широкой коалиции. В правительстве работали министры «Нашей Украины». И я могу однозначно сказать, что только чьи-то личные амбиции, авантюрный подход, безответственность к судьбе страны толкнули к тому, что "давайте мы снова будем ломать", - отметил лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что время таких политиков-радикалов ушло. «Это надоело уже людям. Просто надоело. Что вы хотите? Иметь огромную власть? Не иметь никакой ответственности и рулить? Зачем вам это нужно? Что вы от этого хотите получить? Если вы хотите добра стране, так почему раньше этого не сделали? Почему вы в 2005 году, когда имели всю полноту власти, не могли договориться у себя в своей команде?», - отмечает лидер Партии регионов.

При этом премьер напомнил, что 8 сентября была годовщина с того дня, как правительство Юлии ТИМОШЕНКО отправили в отставку - «за коррупцию, некомпетентность. А до этого мы же видели сплошную неправду. Артистизм. Мы видели, как артистически они целовались между собой, как нахваливали результаты своей работы. А какие результаты? Если в 2004 году объем роста промышленности свыше 13%, а в 2005-м - 2,5%. Что это за результаты? Если в 15 раз снизились инвестиции. Мы же видим, что это лицемерие. Вот это лицемерие, неправда в правительстве, во власти, в жизни у каждого человека, это все видно невооруженным глазом. Я скажу, что они не уважают народ».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в опозиционных силах есть и нормальные люди: «я же не говорю, что там все такие. То есть если взять любую политическую партию, есть разные люди. В том числе есть люди нормальные. Вот у меня были министры. Кого я отправил в отставку?», - спросил премьер.