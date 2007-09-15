Ющенко не призывает голосовать за какую-то политическую силу

Несмотря на дождь и неблагоприятные погодные условия, около пяти тысяч жителей Дрогобычского района Львовской области сегодня собрались на центральной площади Рынок города Дрогобыча на вече с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины, обращаясь к присутствовавшим на народном вече, призвал их “сделать все, чтобы выборы состоялись, и прийти на избирательные участки”.

“Эти выборы – это выборы курса государства, а не отдельных личностей. Нам нужно не ошибиться в своем выборе”, - сказал В.ЮЩЕНКО, в частности, отметив, что он не призывает голосовать за какую-то конкретную политическую силу.

После завершения народного вече, в 14.45, В.ЮЩЕНКО на вертолете вылетел во Львов, где планирует посетить книжную выставку-ярмарку “Форум издателей”.