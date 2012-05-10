Азаров: Украина будет развиваться по своему усмотрению, а не по чужим указкам

Украина будет развиваться по собственному усмотрению, исходя из национальных интересов, а не по чужим указаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Вчера наш народ отметил великий праздник – День Победы. Хочу еще раз от души поздравить наших ветеранов. Они спасли цивилизацию, основанную на гуманистических ценностях. День Победы – это день рождения практически всех современных европейских демократий. И эти же солдаты Победы вместе со всем народом возродили разрушенную страну. Только представить, сколько бед, страданий, потерь выпало на долю нескольких поколений нашего народа. Сколько бы мы сейчас не сделали для них, мы все равно в неоплатном долгу», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что всю жизнь нескольких поколений прошло в ожидании «светлого будущего». По словам Н.Азарова, за это время ставились социальные эксперименты, была война, возрождение разрушенного хозяйства, политическая нестабильность и внешние вмешательства. «Финансовый кризис, например, или кабальная цена на газ - все откладывали и откладывали для них достойную, стабильную жизнь», - заметил премьер.

«И все же сейчас находятся негодяи и внутри страны, и извне, кто хочет поставить под сомнение европейскую перспективу этих людей, нашего народа. Кто готов остановить продвижение Украины, создавая нестабильность, выдвигая нашему государству абсурдные претензии. Не выйдет. Наш народ проходил сквозь большие испытания. У нас неисчерпаемый потенциал для становления Украины как процветающего независимого государства. Мы способны развиваться по собственному усмотрению, исходя из национальных интересов, а не по чужим указаниям», - отметил глава правительства.

По мнению Н.Азарова, очень важно сегодня использовать каждый шанс для стабильного развития Украины, строить, производить отечественные товары, качественно обновлять сферы здравоохранения и образования, подносить на новый уровень отечественную науку и т. п.

«То есть, реализовывать творческие планы, отбросив изнурительные для страны противостояния. Как это делают, кстати, успешные нации», - подчеркнул Н.Азаров.