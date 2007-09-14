Фельдман считает заявление Выдрина крупным промахом

Народный депутат Украины V созыва, почетный президент концерна «АВЕК» и руководитель Харьковского областного избирательного штаба БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН считает, что киевский политолог Дмитрий ВЫДРИН явно переоценил свою компетенцию, заявив о том, что концерн «АВЕК» имеет задолженность перед одной из турецких строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ФЕЛЬДМАН заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, комментируя заявление политолога.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, как бывший депутат Верховной Рады Д.ВЫДРИН явно превысил свои полномочия, когда вмешивался в деятельность субъектов ведения хозяйства. «Мало того, что это само по себе является поводом для обращения в суд и прокуратуру, это еще классифицируется как разглашение коммерческой тайны. У турецкой компании теперь могут быть большие судебные проблемы, поскольку она без согласования с концерном допустила разглашение коммерческих сведений», - сказал почетный президент концерна «АВЕК».

Во-вторых, сказал А.ФЕЛЬДМАН, «он (Д.ВЫДРИН – УНИАН) взялся не за свое дело, и, я думаю, что хозяева, которые из Харькова его наняли для проведения определенной работы под выборы, сделали промах вместе с ним».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА «концерн «АВЕК» не имеет задолженностей перед турецкой компанией, и у нас есть документ. Это они не выполнили свои обязательства перед концерном. Если бы у кого-то были к нам претензии, то на нас бы подали в хозяйственный суд и выиграли бы дело».

Кроме того, заявил А.ФЕЛЬДМАН, «мы требуем от гражданина ВЫДРИНА официальный текст обращения и доверенности со стороны турецкой компании на подобные заявления. Если такой документ не будет предоставлен, то мы будем считать, что гражданин ВЫДРИН занимается мошенничеством, оказывает давление на коммерческие структуры и осуществляет незаконную лоббистскую деятельность в интересах иностранных компаний».

А.ФЕЛЬДМАН не исключил, что после тщательного изучения ситуации руководство концерна «АВЕК» может подать на Д.ВЫДРИНА в суд.

Как сообщалось, на пресс-конференции 10 сентября, кандидат в народные депутаты от одной из политических сил Д.ВЫДРИН обвинил концерн «АВЕК», и в частности А.ФЕЛЬДМАНА в том, что концерн задолжал турецкой компании определенную сумму денег, которую не хочет возвращать. Д.ВЫДРИН заявил, что А.ФЕЛЬДМАН вообще открещивается от своей причастности к концерну «АВЕК».