Тюремный медик говорит, что температура и давление Тимошенко в норме

Температура и давление экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в норме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии сообщил журналистам начальник медицинской части исправительного заведения Алексей Цюра.

По его словам, Ю.Тимошенко отказывается от медосмотра, однако врачи колонии ежедневно имеют возможность измерять температуру тела Ю.Тимошенко и артериальное давление.

«Температура и давление постоянны, не меняются. В норме», - сказал А.Цюра.

Он не смог ответить на вопрос, голодает ли Ю.Тимошенко. «Юлии Владимировне предлагаются продукты питания», - сказал он, отметив, что от этих продуктов она отказывается, и что он не имеет информации о том, употребляет ли Ю.Тимошенко другую пищу.

Напомним, Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против политической ситуации в Украине. Она также утверждает, что ее избили работники колонии во время принудительной перевозки в больницу вечером, 20 апреля.

Защитник экс-премьера Сергей Власенко сказал, что Ю.Тимошенко заметно похудела, она преимущественно лежит и пьет только воду.

В то же время руководство Качановской колонии заявляло, что экс-премьер нормально выглядит и "визуально" не потеряла вес.