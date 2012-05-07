В Киев съехались руководители торгово-промышленных палат из 14 стран

Киев имеет хорошие перспективы реализации совместных взаимовыгодных проектов с зарубежными инвесторами - и важная роль в будущем сотрудничестве принадлежит торгово-промышленным палатам.

Об этом, как сообщает пресс-служба, заявил глава КГГА во время встречи с участниками Международного форума руководителей торгово-промышленных палат «Международные аспекты Стратегии развития Киева: роль торгово-промышленных палат в межрегиональном сотрудничестве».

Приветствуя участников Форума, глава горадминистрации сказал, что «сегодня как в Киеве, так и в целом в Украине - стабильная экономическая ситуация, что дает возможность уверенно реализовывать различные проекты, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. Например, в прошлом году мы достигли значительных результатов в строительстве жилья - сдано 1,5 млн. кв. метров. Активно возводятся детские сады и школы, ежегодно вводится в эксплуатацию 2 станции метрополитена, обновляется муниципальный транспорт. Так, в этом году на маршруты города выйдет 400 новых автобусов и троллейбусов, около половины этого количества уже курсирует по городу».

Также Александр Попов отметил, что для облегчения работы иностранного и отечественного бизнеса в столице Украины открыты и продолжают открываться разрешительные центры, работающие по принципу «единого окна». Это существенно ускоряет оформление многих видов разрешительных документов и способствует открытости процессов документооборота.

Отметим, что в этом году на Международном форуме руководителей торгово-промышленных палат присутствовали 38 палат из 14 стран.