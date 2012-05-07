Политолог говорит, что Путин предложит Януковичу выбор: Смоленск-2 либо Харьков-2

Руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко прогнозирует, что Президент России Владимир Путин намерен “нанести сильный удар” по личности Президента Украины Виктора Януковича и его амбициям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

“Будет то, что обычно плохо переносится политической верхушкой - удары по личным амбициям и самой личности Януковича”, - сказал он.

В.Небоженко отметил, что стоит ждать очень мощного антиукраинского пропагандистского наступления. “Сейчас начнется с георгиевских ленточек, а потом, где-то до Нового года, я думаю, это будет крупное мероприятие. И как отреагирует власть - трудно сказать, потому что она не советуется ни с экспертами, ни с населением, и взаимодействия здесь не будет", - сказал В.Небоженко.

Он выразил уверенность в том, что любые малейшие промахи украинской власти будут использоваться российским руководством.

Кроме того, добавил В.Небоженко, не исключено, что Россия заставит подписать Украину новые соглашения, подобные харьковским. "Я боюсь, что нам еще грозит, а скорее не нам, а тем людям, которые окажутся в самолете, "Харьков-2", когда наших политиков неожиданно соберут, кого удастся собрать - премьера, Президента, ключевых министров, глав администраций и так далее, силовиков, - посадят в самолет и поставят перед альтернативой: либо Смоленск-2, либо Харьков-2, и нам неожиданно скажут, что подписан унизительный пакет кабальных соглашений, который будет компенсацией временного отсутствия Украины в Таможенном союзе", - сказал он.

По словам В.Небоженко, на сегодняшний день ни в окружении В.Путина, ни в окружении В.Януковича не сформировались группы, которые бы “хотели мира, а не войны”.

В.Небоженко прогнозирует, что уже в ближайшее время Украина опять должна ожидать “мелких и унизительных торговых войн”.

“Сейчас в России проснется патриотизм у некоторых людей, которые опять начнут нам навязывать различные ограничения, выдвигать различные требования”, - сказал он, добавив, что это будет главной проблемой для украинского правительства.

Кроме того, по мнению эксперта, до выборов или сразу после них будет создана пророссийская новая политическая сила, ориентированная на В.Путина и рассчитывающая минимум на 10% поддержки. “В загашнике у Путина есть такой план и нужно ожидать его быстрой реализации”, - сказал В.Небоженко.