Во Львове семь человек тринадцатый день голодают в поддержку Тимошенко

Семь активистов львовской «Батькивщины» уже тринадцатый день голодают в палаточном городке в центре Львова в поддержку лидера партии, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО “Батькивщина”, за выходные к радикальному протесту присоединились трое партийцев Львовской «Батькивщины»: доцент, преподаватель Национального университета «Львовская политехника» Николай Сварник и двое представителей молодежного крыла партии: Андрей Костык-Перепелица и Марьян Сенчишин.

Прекратил голодовку партиец из Буска Геннадий Мыско, у которого врачи «скорой» констатировали сердечно-сосудистую недостаточность.

Инициатор солидарной голодовки, лидер львовской «Батькивщины» Роман Илык в связи со внезапным ухудшением состояния здоровье был госпитализирован 4 мая на десятые сутки голодовку. В целом из-за угрозы здоровью прекратили голодать четверо партийцев.

С 25 апреля партийцы львовской «Батькивщины» голодают и живут в палатках возле памятника Тарасу Шевченко. За эти дни солидарную голодовку, инициированную Р.Илыком, поддержали в Киеве, Хмельницком, Днепропетровске, Кривом Роге и даже в Чехии, где голодает бывший сенатор.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.