Не будет на Евро и генсека НАТО

В интервью немецкому изданию Bild он также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг бывшего премьера Юлии Тимошенко, сообщает радио «Свобода».

«У меня, по-видимому, не будет в июне и июле времени для поездок на чемпионат. Однако, независимо от этого, я глубоко обеспокоен, как ведет себя украинское правительство с госпожой Тимошенко», – сказал генсекретарь НАТО немецкому изданию.

По его словам, в диалоге с украинскими партнерами он объяснял, что Украина должна гарантировать соблюдение прав человека и независимость правосудия.