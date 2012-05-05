Михник понимает Президента ФРГ, который не хочет подать руку Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, он призывает украинскую власть освободить экс-премьера Юлию Тимошенко.

По словам А.Михника, "политик, который разрушает имидж собственной страны в глазах мира и, вопреки воле значительной части собственного народа, в политических спорах вместо силы аргумента использует аргумент силы, копает себе политическую могилу. Более того, он оскорбляет собственный народ. Украинский народ этого не заслуживает".

Он отметил, что Польша как соорганизатор Евро-2012 не может бойкотировать чемпионат в Украине, однако призвал поляков выразить протест, подписавшись под призывом освободить Ю,Тимошенко.

"Мы, поляки, хорошо понимаем Президента ФРГ Йоахима Гаука, который не хочет подать руку Президенту Януковичу, который издевается над лидером большой оппозиционной партии", - написал А.Михник.

По убеждению редактора Gazeta Wyborcza, украинцы должны почувствовать поддержку поляками свобод в Украине.

"Этого требует польская традиция, польское достоинство и польские государственные интересы. Призываем Президента Януковича освободить Юлию Тимошенко", - говорится в призыве, опубликованном на первой странице газеты.