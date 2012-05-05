Французы переживают за Тимошенко

В сообщении МИД Франции, текст которого размещен на официальном сайте министерства, выражено, в частности, беспокойство за бывшего премьер-министра Украиню Юлии Тимошенко.

“Франция напоминает, что отношения ЕС с Украиной, как и с другими странами-участницами “Восточного партнерства”, базируются на ценностях свободы, демократии и уважения фундаментальных прав”, - отмечается в сообщении.

МИД Франции призвало украинскую власть уважать свои обязательства в сфере фундаментальных свобод и одобрить в ближайшие недели необходимые для этого решения.

“Мы сейчас находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно сложившейся ситуации”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля этого года Ю.Тимошенко сообщила о том, что была избита вечером 20 апреля представителями пенитенциарной системы, и принудительно доставлена в больницу. В знак протеста Ю.Тимошенко объявила голодовку.

После этого Президенты 12 стран Центральной Европы отказались от участия в евросаммите, который состоится 11-12 мая в Ялте.

Кроме того, ряд стран, в том числе, Нидерланды, Бельгия и Австрия, сообщили о том, что их официальные лица не будут посещать Украину во время финальной части Евро-2012. О политическом бойкоте Евро-2012 также заявила Европейская комиссия.