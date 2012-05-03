СМИ: Тюремщики говорят, что Тимошенко сыта и в хорошем настроении

Об этом заявил заместитель начальника Качановской колонии Игорь Колпащиков, сообщается на сайте “Сегодня”.

"Сегодня к ней заходили сотрудник колонии, в частности, доктора и дежурная служба. Состояние здоровья Тимошенко удовлетворительное, выглядит она хорошо, ее жизненный двигательный режим никак не изменился, конкретно я имею в виду то, что она не лежит все время на кровати, она двигается, уровень ее подвижности такой же, как и раньше. Настроение сегодня вообще было хорошее, она шутила", - заявил он.

Отвечая на вопрос, голодает ли Ю.Тимошенко, И.Колпащиков сказал: "Я еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день никаких заявлений руководству колонии о том, что она планирует голодать или голодает, от Тимошенко не поступало. Об этом даже Кожемякин говорил. То есть голодовку Тимошенко не объявляла".

На уточняющий вопрос о наличии продуктов у Ю.Тимошенко Колпащиков заявил: "Холодильник у нее в комнате. В холодильнике продукты питания есть в большом объеме. Следовательно, у администрации нет никаких причин для того, чтобы заставлять ее принудительно питаться. Продуктовую передачу передавали ей 20 апреля, как правило, Тимошенко передают продукты один раз в неделю. В этот раз передали супы, борщ, каши, соки, фреши, компот, виноград, бананы, яблоки, другие фрукты и т.д".

По его словам, визуально заключенная не изменилась в весе, а проходить процедуру взвешивания желания она не изъявляла, такого заявления от нее нет: "При желании такую процедуру можно провести в медсанчасти колонии".