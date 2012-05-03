Однопартийцы умоляют Тимошенко прекратить голодовку

Об этом идет речь в заявлении партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

«Сегодня проходит 14 день с тех пор, как Юлия Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против произвола режима Януковича. Две недели без еды – это серьезный срок, который может стать критическим для здоровья лидера оппозиции», - отметили однопартийцы экс-премьера.

«Действующая власть уже не раз продемонстрировала, что понятия морали и права для нее – это пустые слова», - говорится в заявлении.

«Юлия Владимировна! Мы серьезно обеспокоены. Если раньше речь шла об угрозе Вашему здоровью, то теперь под угрозой Ваша жизнь. Мы умоляем Вас прекратить голодовку. Вы нужны нам и украинскому народу живой», - призвали Юлию Тимошенко в «Батьківщині».

Как сообщалось, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.