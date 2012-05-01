Член немецкого правительства предлагает провести все матчи Евро в Польше

Об этом она заявила немецкому изданию Westfalen-Blatt, сообщают польские СМИ.

«Я за то, чтобы перенести встречи... Есть еще время на то, чтобы проверить, можно ли будет провести все матчи исключительно в Польше или в Польше и другой стране», - сказала немецкий чиновник.

Г.Копп объяснила свою позицию желанием наказать представителей украинской власти за нарушение демократических ценностей.

«Кто постоянно нарушает права человека, должен учитывать возможные последствия. Мы несем за это ответственность и должны бойкотировать Чемпионат Европы в Украине», - сказала она.

Г.Копп также призвала спортсменов вместе с правительствами и парламентами выступить против нарушения прав человека в Украине.