Член немецкого правительства предлагает провести все матчи Евро в Польше
16:55, 01 мая 2012Политика
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Заместитель министра экономики и развития Германии Гудрун Копп предложила в связи с нарушениями Украиной демократических стандартов провести все матчи финала Евро-2012 только в польских городах.
Гудрун Копп считает, что еще есть время все перенести
Об этом она заявила немецкому изданию Westfalen-Blatt, сообщают польские СМИ.
«Я за то, чтобы перенести встречи... Есть еще время на то, чтобы проверить, можно ли будет провести все матчи исключительно в Польше или в Польше и другой стране», - сказала немецкий чиновник.
Г.Копп объяснила свою позицию желанием наказать представителей украинской власти за нарушение демократических ценностей.
«Кто постоянно нарушает права человека, должен учитывать возможные последствия. Мы несем за это ответственность и должны бойкотировать Чемпионат Европы в Украине», - сказала она.
Г.Копп также призвала спортсменов вместе с правительствами и парламентами выступить против нарушения прав человека в Украине.
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