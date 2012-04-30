Немецкий министр призвал бойкотировать Евро-2012 в Украине

Министр охраны окружающей природной среды Германии Норберт Ретген призывает правительства Европы бойкотировать Евро-2012 в Украине в знак протеста против содержания в заключении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в сегодняшнем выпуске таблоида “Бильд”.

По его словам, “диктатура” в Украине не должна иметь возможности воспользоваться июньским чемпионатом для улучшения своего имиджа.

“В таких условиях визиты министров или премьер-министров – вне вопроса”, - сказал Н.Ретген, который является союзником федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Справка УНИАН. Украина, которая впервые в истории выиграла право организации финала чемпионата Европы вместе с Польшей в 2007 году, потратила на подготовку к нему более 4 миллиардов долларов и надеялась на то, что мероприятие станет поводом для популяризации страны в мире.

Матчи Евро-2012 будут проходить в четырех украинских и четырех польских городах с 8 июня по 1 июля этого года.