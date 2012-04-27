На подходе к Банковой - столкновения между нардепами и милицией

Возле металлического турникета на подходе к Администрации Президента произошло небольшое столкновение между народными депутатами и работниками милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители пытались не пустить депутатов с плакатом к кованому металлическому ограждению, которое перегораживает вход во двор здания Администрации Президента.

Впрочем, конфликт быстро утих, народные депутаты повесили на металлическом ограждении символическую повестку в суд Президенту Виктору Януковичу.

В частности, на плакате написано: «Народный трибунал Украины. Повестка № 2. Получатель: Янукович В.Ф. Адрес регистрации: Киевская область поселок Старые Петровцы, Межигорье, Хонка». Дальше на этом плакате отмечается, что указанное лицо вызывается в суд в качестве обвиняемого «за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за побои и пытки, истязания Юлии Тимошенко и всего украинского народа; за незаконное лишение свободы Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других граждан; за фальсификацию итогов голосования на выборах Президента Украины; злоупотребление властью, превышение власти; преступления против правосудия, вмешательство в деятельность судебных органов». На плакате также указано дата, время и место проведения суда – 19 мая 12.00, улица Крещатик, 42, палаточный городок.

При этом В.Януковичу авторы повестки предлагают «добровольно подать в отставку и покинуть Украину».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, сторонники оппозиционных партий в Киеве начали акцию «За Украину без репрессий».

Утром сторонники партий "БЮТ-Батькивщина", «Фронт Змін», Народного Руха Украины собрались на Европейской площади и в 10.00 начали шествие, которое должно завершиться, по словам организаторов акции, на улице Банковой возле Администрации Президента.

Участники колонны в составе около 2 тыс человек держат в руках партийные флаги, в том числе ВО «Свобода». Во главе колонны - несколько народных депутатов из фракций "БЮТ-Батькивщина".