Оппозиция идет маршем на Банковую

В Киеве сторонники оппозиционных партий начали акцию «За Украину без репрессий».

Как передает корреспондент УНИАН, утром сторонники партий "БЮТ-Батькивщина", «Фронт Змін», Народного Руха Украины собрались на Европейской площади и в 10.00 начали шествие, которое должно закончиться, по словам организаторов акции, на улице Банковой возле Администрации Президента.

В данное время колонна в составе около 2 тысяч человек, которая держит в руках партийные флаги, в том числе ВО «Свобода», движется по улице Грушевского в направлении Верховной Рады и Дома правительства.

Во главе колонны идут несколько народных депутатов из фракций "БЮТ-Батькивщина". За ними люди несут транспарант, на белом фоне которого черными буквами написано «Межигірських садистів до суду».

Также участники акции несут большой плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за решеткой. Немного позади в колонне движется автомобиль с громкоговорителями, из которых раздаются призывы: «Юле – волю!», «Юля - наш президент!», «Януковича - к суду!», «Зека - на нары!». Кроме того, участники акции несут несколько небольших металлических решеток.