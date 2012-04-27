Евроконсерваторы: важно гарантировать физическую безопасность Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной П.Коваль отметил, что глубоко обеспокоен сообщениями о применении силы к Ю.Тимошенко.

“Это проливает негативный свет на методы, используемые украинской пенитенциарной системой, которая далека от европейских стандартов, которых хочет Украина”, - сказал депутат.

Он призвал украинскую власть провести медицинское обследование Ю.Тимошенко независимым консилиумом. П.Коваль отметил, что сегодня необходимо решить два важных вопроса: допустить к Ю.Тимошенко врачей, которым она доверяет и которые могут предоставить достоверную информацию о состоянии ее здоровья.

“Очень важно для украинской власти гарантировать физическую безопасность бывшего премьер-министра, особенно в связи с обеспокоенностью, которую в последнее время выражает общественность в странах ЕС. Я четко подчеркнул эту позицию сегодня сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины”, - отметил П.Коваль.

Он также призвал украинскую власть найти пути решения ситуации, которые были бы приемлемыми для всех сторон, и гарантировать физическую безопасность других заключенных.

“Более того, я предложу украинской власти предоставить объяснение ситуации”, - сказал П.Коваль.